Ворог атакував Запоріжжя: є влучання у житловий квартал

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці, – пише він. – Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється".

Увечері 5 листопада російські окупанти вдарили по одній з громад Нікопольського району Дніпропетровщини, унаслідок чого 9-річна дівчинка зазнала поранень.

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