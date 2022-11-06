Ворог атакував Запоріжжя: є влучання у житловий квартал
Уночі 6 листопада окупанти знову атакували Запоріжжя, обстрілявши один із житлових кварталів міста
Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці, – пише він. – Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється".
- Увечері 5 листопада російські окупанти вдарили по одній з громад Нікопольського району Дніпропетровщини, унаслідок чого 9-річна дівчинка зазнала поранень.
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