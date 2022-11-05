Росіяни вдарили по одній з громад Нікопольщини, поранено 9-річну дівчинку

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що росіяни з важкої артилерії вдарили по Мирівській громаді Нікопольського району. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав житловий будинок, у який влучив снаряд, а також поранено 9-річну дівчинку. Вона зараз у лікарні.