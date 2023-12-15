Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Ворог буде діяти в обхід Вугледара, щоб забезпечити функціонування станції Волноваха. Воєнні підсумки тижня
Аналітика

Ворог буде діяти в обхід Вугледара, щоб забезпечити функціонування станції Волноваха. Воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
15 грудня, 2023 п'ятниця
21:15
Статті Сергій Згурець

Ймовірно, зараз ворог буде намагатися забезпечити обхід Вугледара, аби створити умови для безпечного функціонування станції Волноваха. Це важливо для противника, оскільки станція - один з елементів логістичного забезпечення

Ситуація на фронті

Окупанти будуть намагатися діяти не в бік Курахового, від Мар'їнки, а все-таки в бік Побєди, Вугледара. Сьогодні Мар’їнка є складною ділянкою фронту, яка утримується нашими військами. Однак, зважаючи на тиск противника та певні обставини, ймовірно, є сенс перейти на інші оборонні позиції.

Цей тиждень був найскладнішим за останній період часу. Кожної доби відбувались бойові зіткнення у значній кількості. Зараз ворог намагається використати перевагу у живій силі на багатьох ділянках, аби потиснути нашу оборону. Найскладніші напрямки сьогодні - Марʼїнка, Авдіївка, Бахмут та Куп’янськ. Навколо Авдіївки відбулася певна стабілізація. А от стосовно Марʼїнки, є багато повідомлень про те, що українські війська контролюють близько 92 % цього населеного пункту.

Також є певне просування противника на північно-західній частині Марʼїнки, вище від водосховища, яке ділить навпіл цей населений пункт. Після того як відбулось певне просування на північному заході, ворог намагається діяти на півдні. Зокрема, рухатися в бік населеного пункту Побєда і розширити зону тиску на нашу лінію оборони. Нижче від Побєди, знаходиться населений пункт Новомихайлівка. Таким чином, окупанти намагаються розширити лінію фронту в бік Вугледара. Але наші бригади достатньо ефективно діють по противнику.

Ситуація в Авдіївці

Динаміка за останні дні стала дещо меншою. Схема противника абсолютно не працює. Йдеться про забезпечення просування від Степового до Сєверного та наміри замкнути оточення.

Впродовж двох місяців ситуація в Авдіївці сягнула рекордних показників. Росіяни втратили більше особового складу, ніж за перші місяці вторгнення в Україну. Загалом, зараз там втрати противника складають близько 13 тис. особового складу вбитими й пораненими та понад 200 зразків різної бронетехніки. Але ворог далі намагається забезпечити оточення цього населеного пункту.

За цей тиждень окупанти просунулися на північ від Степового, розширюючи це просування вздовж залізниці. Ситуація навколо промки, де вони протиснулись тиждень тому, системно не змінилось. Однак, додався ще один напрямок, який стосується Невельського, що на захід від Авдіївки. Там ворог також намагається розширити зону впливу на нашу лінію оборони.

З огляду на те, що тривалий час Авдіївка тримається, туди перекинуті артилерія та додаткові засоби, українське командування не хоче полишати цю ділянку фронту. Таким чином ЗСУ утримують значне угрупування сил РФ і завдають значних втрат окупантам. На цій ділянці перебуває близько 40 тис. особового складу противника. Були дані, що особовий склад противника вп’ятеро переважає підрозділи ЗСУ.

Бахмут

Ситуація під Бахмутом залишається складною. На півночі ворог вирівняв лінію оборони, починаючи від Іванівського, Хромового, до Богданівки. Ворогу, умовно кажучи, вдалося знищити частину тих результатів, які були досягнуті ЗСУ. Завдяки перекиданню резервів на цю ділянку, там відбувається постійна ротація. Десантники міняються з підрозділами 1-го корпусу. Через значну кількість особового складу, ротацію, окупанти просунулись на певну відстань вглиб нашої території. 

Також сьогодні складно навколо Кліщіївки. Попри активну роботу нашої артилерії, там ворог активно використовує значну кількість особового складу. ЗСУ кажуть, що артилерії достатньо, але у противника значно більше мінометів. Тобто, за допомогою FPV-дронів та мінометів, окупанти намагаються впливати на нашу лінію оборони.

Кринки

В зоні Кринок ситуація вкрай складна для наших військових. Однак, ще складніше на цій ділянці фронту для противника. Завдяки артилерії та FPV-дронам, ЗСУ забезпечують утримання цього плацдарму. Попри те, що за цей час ворог перекинув додаткові підрозділи. 

Загалом, на лівому березі Херсонщини перебуває близько 65 тис. російських агресорів. При тому ці плацдарми утримуються нашою морською піхотою, у складі якої налічується близько 600 чи 1000 осіб. Це ті показники, які можуть характеризувати чисельність наших морських піхотинців та інших військових. Тобто, певна група утримує таку значну кількість російських сил.

Промова Путіна щодо України

Путін, Росія не відмовились від планів захопити Україну. Публікація в Bild  - певним чином перегукується із заявами Путіна. Мовляв, ми все одно будемо наступати, цілі "спецоперації" не змінились, у нас все йде за планом. Але насправді, ці тези не змінювались. Ми розуміємо, що мета Путіна - знищення України. Тому ці "поділи по Дніпру" чи інші речі, це лише, умовно кажучи, частково, розв'язання питань. Ми розуміємо ці прагнення Росії й маємо насамперед оборонятися та робити висновки з усіх заяв Путіна. 

Виготовлення боєприпасів в Україні 

Україна виготовляє протитанкові керовані ракети, далекобійні ракети, які потопили крейсер "Москва". Також ми виготовляємо системи РЛС, які потрібні нашій ППО, здійснюємо виготовлення FPV-дронів. Звісно, цього недостатньо для того, аби забезпечити всі наші потреби. Тому ми робимо наголос на допомогу з боку наших партнерів. 

Цього тижня було багато оголошень про допомогу для України. Йдеться про пакет американської допомоги на 200 млн доларів. Також було багато повідомлень від Німеччини. Зокрема, про передачу 3-го комплексу Patriot  та низки боєприпасів. Тож, європейські країни забезпечують підтримку наших ЗСУ. 

Однак, потреба в озброєнні завжди зростає. Очікуємо більшої єдності серед європейських партнерів, аби прибрати бажання Путіна, що "Захід втомиться від війни в Україні".

зброя
Володимир Путін
Сергій Згурець
Німеччина
Херсон
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
Колонка Згурця
Погляд
втрати окупантів
Читайте також:
14 грудня, 2023 четвер
РФ атакувала Україну ракетами з МіГ-31К, на Хмельниччині є влучання, у Києві та області працювала ППО
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
13 грудня, 2023 середа
Атака РФ по Києву була спрямована проти одного конкретного енергооб'єкта. Колонка Сергія Згурця
ЗСУ
Автор Тетяна Яворська
14 грудня, 2023 четвер
Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 грудня
22:18
Київський Безпековий Форум
Відсутність рішення Конгресу щодо України надихає Путіна, - експерт-міжнародник зі Стенфорду Майкл МакФол
22:16
сніг, мокрий сніг
Мокрий сніг, дощ і нічні морози: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
22:11
Карім Бензема, "Аль-Іттіхад", Саудівська Аравія
Клубний ЧС з футболу: визначились усі півфіналісти
21:55
Ексклюзив
НАТО, державний прапор України
Дипломат Чалий: нам потрібний пришвидшений вступ до НАТО, а до ЄС - адаптований
21:50
ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Суд дозволив польським перевізникам відновити блокаду в Дорогуську
21:47
військова аптечка IFAK
Міноборони затвердило спрощену процедуру списання аптечок: як працюватиме механізм
21:43
Київстар
Київстар повідомив, що відновив доступ до інтернету по всій країні
21:36
Донецьк: прильот по нафтобазі
У Донецьку прилетіло по нафтобазі. Об'єкт палає
21:30
Ексклюзив
Київ
Сценарії можуть бути різні, але в нас немає ресурсів вести війну роками, - дипломат Чалий
21:15
Патріарх Кирило
СБУ оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила
21:15
Андріус Кубіліус
Україна може стати членом ЄС до 2030 року, – депутат Європарламенту Андріус Кубіліус
21:06
OPINION
Віталій Портников
Арестович в захваті від "прямої лінії" Путіна. Колонка Віталія Портникова
21:05
безпілотник, дрон
У Севастополі та Джанкої пролунали вибухи. Окупати заявили, що в Криму збили БПЛА
21:02
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 82 боєзіткнення, Сили оборони відбили 66 атак на шести напрямках, - Генштаб
20:58
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Угода" з Орбаном підштовхне ЄС до зміни механізму ухвалення рішень, - Герасимчук
20:06
OPINION
Василь Зима
Є час війни та час миру. А є час безумства
20:05
блокада кордону
Збитки від блокади українсько-польського кордону сягають 9,2 млрд грн, - Свириденко
20:03
повістка
Мобілізація в Україні: Умєров нагадав, що сільські голови мають право підписувати повістки
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 660-го дня війни: "таємний Санта" переказав 100 млн на салют для окупантів, у Курську серія вибухів, а в Мелітополі партизани підірвали ворожий поїзд  
19:47
Операція "Єдність-2. Новорічний салют"
Операція "Єдність-2. Новорічний салют": невідомий задонатив на збір 100 млн грн
19:38
Дональд Трамп
За президентства Трампа зникли секретні розвіддані про втручання Росії у вибори в США, - CNN
19:16
Анонс
Афіша Київський безпековий форум
Чи продовжить Захід підтримувати Україну? Політики і дипломати обговорюють це на події Київського Безпекового Форуму (ОНОВЛЕНО)
19:09
Збірна Сербії, Євро-2024, Сербія
Фіналіст Євро-2024 погодився зіграти з Росією. Чекає на дозвіл від УЄФА та ФІФА
18:54
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
ЄС оголосив про останній у 2023 році транш макрофінансової допомоги для України розміром €1,5 млрд
18:52
Огляд
"Три мушкетери"
У владі "Анатомії падіння": що подивитися на вихідних 
18:50
Ексклюзив
Україна Євросоюз
Цікава своїм ресурсним потенціалом: екснардепка Юринець пояснила, які вигоди ЄС отримає від інтеграції України
18:50
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:46
ЗРК Patriot
"Під Житомиром знищили 5 пускових установок ЗРК Patriot": Росія запустила новий фейк
18:22
Дональд Туск
ЄС до кінця року розморозить €5 млрд для Польщі
18:15
Ексклюзив
Основне завдання окупанта - прорив в район Ізюма: військовий експерт Снєгирьов про Куп'янсько-Лиманський напрямок
18:09
діти війна
На Харківщині у підлітка в руках здетонував вибуховий пристрій
18:09
ЛГБТ
Україна посіла 39 місце серед країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ
18:02
OPINION
Богдан Данилишин
Чому в Україні сподіваються на зростання виробництва
18:00
Інтерв’ю
Окупанти дивилися, як поранені полонені стікають кров'ю, і жартували, – в'язень Оленівки Костянтин Кожекін
17:57
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
Анчелотті прийняв доленосне рішення стосовно кар'єри Луніна в "Реалі", - AS
17:47
книжки
Учені з'ясували, що діти краще сприймають текст із книжок, аніж із ґаджетів
17:46
Ексклюзив
втрати окупантів
Мінімальна позначка - від пів мільйона: у Defense Express проаналізували втрати ворога в особовому складі
17:42
зерновоз Укрзалізниця
Для нарощення обсягів експорту: Укрзалізниця збудувала перший зерновоз, адаптований під євроколію
17:42
Оновлено
Саміт ЄС, Віктор Орбан
У ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту
17:29
Патріарх РПЦ Кирил
РПЦ презентувала "Патріарший календар". Туди увійшли усі єпископи УПЦ МП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV