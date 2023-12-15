Ворог буде діяти в обхід Вугледара, щоб забезпечити функціонування станції Волноваха. Воєнні підсумки тижня

Ситуація на фронті

Окупанти будуть намагатися діяти не в бік Курахового, від Мар'їнки, а все-таки в бік Побєди, Вугледара. Сьогодні Мар’їнка є складною ділянкою фронту, яка утримується нашими військами. Однак, зважаючи на тиск противника та певні обставини, ймовірно, є сенс перейти на інші оборонні позиції.

Цей тиждень був найскладнішим за останній період часу. Кожної доби відбувались бойові зіткнення у значній кількості. Зараз ворог намагається використати перевагу у живій силі на багатьох ділянках, аби потиснути нашу оборону. Найскладніші напрямки сьогодні - Марʼїнка, Авдіївка, Бахмут та Куп’янськ. Навколо Авдіївки відбулася певна стабілізація. А от стосовно Марʼїнки, є багато повідомлень про те, що українські війська контролюють близько 92 % цього населеного пункту.

Також є певне просування противника на північно-західній частині Марʼїнки, вище від водосховища, яке ділить навпіл цей населений пункт. Після того як відбулось певне просування на північному заході, ворог намагається діяти на півдні. Зокрема, рухатися в бік населеного пункту Побєда і розширити зону тиску на нашу лінію оборони. Нижче від Побєди, знаходиться населений пункт Новомихайлівка. Таким чином, окупанти намагаються розширити лінію фронту в бік Вугледара. Але наші бригади достатньо ефективно діють по противнику.

Ситуація в Авдіївці

Динаміка за останні дні стала дещо меншою. Схема противника абсолютно не працює. Йдеться про забезпечення просування від Степового до Сєверного та наміри замкнути оточення.

Впродовж двох місяців ситуація в Авдіївці сягнула рекордних показників. Росіяни втратили більше особового складу, ніж за перші місяці вторгнення в Україну. Загалом, зараз там втрати противника складають близько 13 тис. особового складу вбитими й пораненими та понад 200 зразків різної бронетехніки. Але ворог далі намагається забезпечити оточення цього населеного пункту.

За цей тиждень окупанти просунулися на північ від Степового, розширюючи це просування вздовж залізниці. Ситуація навколо промки, де вони протиснулись тиждень тому, системно не змінилось. Однак, додався ще один напрямок, який стосується Невельського, що на захід від Авдіївки. Там ворог також намагається розширити зону впливу на нашу лінію оборони.

З огляду на те, що тривалий час Авдіївка тримається, туди перекинуті артилерія та додаткові засоби, українське командування не хоче полишати цю ділянку фронту. Таким чином ЗСУ утримують значне угрупування сил РФ і завдають значних втрат окупантам. На цій ділянці перебуває близько 40 тис. особового складу противника. Були дані, що особовий склад противника вп’ятеро переважає підрозділи ЗСУ.

Бахмут

Ситуація під Бахмутом залишається складною. На півночі ворог вирівняв лінію оборони, починаючи від Іванівського, Хромового, до Богданівки. Ворогу, умовно кажучи, вдалося знищити частину тих результатів, які були досягнуті ЗСУ. Завдяки перекиданню резервів на цю ділянку, там відбувається постійна ротація. Десантники міняються з підрозділами 1-го корпусу. Через значну кількість особового складу, ротацію, окупанти просунулись на певну відстань вглиб нашої території.

Також сьогодні складно навколо Кліщіївки. Попри активну роботу нашої артилерії, там ворог активно використовує значну кількість особового складу. ЗСУ кажуть, що артилерії достатньо, але у противника значно більше мінометів. Тобто, за допомогою FPV-дронів та мінометів, окупанти намагаються впливати на нашу лінію оборони.

Кринки

В зоні Кринок ситуація вкрай складна для наших військових. Однак, ще складніше на цій ділянці фронту для противника. Завдяки артилерії та FPV-дронам, ЗСУ забезпечують утримання цього плацдарму. Попри те, що за цей час ворог перекинув додаткові підрозділи.

Загалом, на лівому березі Херсонщини перебуває близько 65 тис. російських агресорів. При тому ці плацдарми утримуються нашою морською піхотою, у складі якої налічується близько 600 чи 1000 осіб. Це ті показники, які можуть характеризувати чисельність наших морських піхотинців та інших військових. Тобто, певна група утримує таку значну кількість російських сил.

Промова Путіна щодо України

Путін, Росія не відмовились від планів захопити Україну. Публікація в Bild - певним чином перегукується із заявами Путіна. Мовляв, ми все одно будемо наступати, цілі "спецоперації" не змінились, у нас все йде за планом. Але насправді, ці тези не змінювались. Ми розуміємо, що мета Путіна - знищення України. Тому ці "поділи по Дніпру" чи інші речі, це лише, умовно кажучи, частково, розв'язання питань. Ми розуміємо ці прагнення Росії й маємо насамперед оборонятися та робити висновки з усіх заяв Путіна.

Виготовлення боєприпасів в Україні

Україна виготовляє протитанкові керовані ракети, далекобійні ракети, які потопили крейсер "Москва". Також ми виготовляємо системи РЛС, які потрібні нашій ППО, здійснюємо виготовлення FPV-дронів. Звісно, цього недостатньо для того, аби забезпечити всі наші потреби. Тому ми робимо наголос на допомогу з боку наших партнерів.

Цього тижня було багато оголошень про допомогу для України. Йдеться про пакет американської допомоги на 200 млн доларів. Також було багато повідомлень від Німеччини. Зокрема, про передачу 3-го комплексу Patriot та низки боєприпасів. Тож, європейські країни забезпечують підтримку наших ЗСУ.

Однак, потреба в озброєнні завжди зростає. Очікуємо більшої єдності серед європейських партнерів, аби прибрати бажання Путіна, що "Захід втомиться від війни в Україні".