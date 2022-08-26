Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.

Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч із "градів" та важкої артилерії.

У самому Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередачі. А близько тисячі нікопольчан лишилися без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені.

У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з "градів", у Червоногригорівську - 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих.

У свою чергу у Синельниківському районі зафіксовано ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій - на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.

Начальник Нікопольська РВА Євген Євтушенко зазначив, що окупанти обстрілювали район, використовуючи ЗАЕС та будинки жителів Водяного і Кам'янки як прикриття.

"П'ять атак з використанням ствольної артилерії та РСЗВ, близько 35 боєприпасів", - написав він.

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