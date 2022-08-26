Ворог гатив по трьох районах Дніпропетровщини: понівечені будинки й санаторій, сталася пожежа в ангарі з технікою на дорожньому підприємстві
Російські війська вночі на 26 серпня дев’ять разів обстрілювали три райони Дніпропетровської області - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.
Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч із "градів" та важкої артилерії.
У самому Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередачі. А близько тисячі нікопольчан лишилися без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені.
У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з "градів", у Червоногригорівську - 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих.
У свою чергу у Синельниківському районі зафіксовано ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій - на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали.
У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.
Начальник Нікопольська РВА Євген Євтушенко зазначив, що окупанти обстрілювали район, використовуючи ЗАЕС та будинки жителів Водяного і Кам'янки як прикриття.
"П'ять атак з використанням ствольної артилерії та РСЗВ, близько 35 боєприпасів", - написав він.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.67
Купівля 39.67Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе