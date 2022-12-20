Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ситуація надзвичайно складна на Донеччині. Ворог скаженіє та намагається у будь-що прорвати нашу оборону, вишукує слабкі місця, щоб таранити її всіма видами артилерії. Противник б'є великокаліберною артилерією, а сьогодні Пригожин, очільник ПВК Вагнер, показував, але треба верифікувати місцевість, що вони використовували "Гіацинти" (радянська 152-мм корпусна самохідна гармата – ред.), адже про це ми й раніше знали. Також вони працюють системами реактивного залпового вогню, за можливістю авіацією, щоб прорвати нашу оборону", - прокоментував речник Східного угрупування військ.



Сергій Череватий зауважив, що не дивлячись на все це, в районі Бахмута, Соледара, Кліщіївки та інших населених пунктів наші воїни тримають позиції завдяки своїй мужності, героїзму, незламності, навченості, кмітливості та щоразу відбивають ворога, завдаючи йому важких втрат.

19 грудня офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко зазначив, що у ворога на Бахмутському напрямку немає жодних стратегічних та тактичних успіхів

Також Командир роти 112 бригади ТрО Юрій Федоренко повідомив, що у противника ще є ресурс на 2,5 місяці проводити ударно-штурмові дії на Бахмутському напрямку

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