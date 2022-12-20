Ворог на Донеччині скаженіє, таранить нашу оборону всіма видами артилерії, - речник Східного угрупування військ Череватий
Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ, зазначив, що українські сили тримають оборону та щоразу відбивають ворога, завдаючи йому важких втрат
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація надзвичайно складна на Донеччині. Ворог скаженіє та намагається у будь-що прорвати нашу оборону, вишукує слабкі місця, щоб таранити її всіма видами артилерії. Противник б'є великокаліберною артилерією, а сьогодні Пригожин, очільник ПВК Вагнер, показував, але треба верифікувати місцевість, що вони використовували "Гіацинти" (радянська 152-мм корпусна самохідна гармата – ред.), адже про це ми й раніше знали. Також вони працюють системами реактивного залпового вогню, за можливістю авіацією, щоб прорвати нашу оборону", - прокоментував речник Східного угрупування військ.
Сергій Череватий зауважив, що не дивлячись на все це, в районі Бахмута, Соледара, Кліщіївки та інших населених пунктів наші воїни тримають позиції завдяки своїй мужності, героїзму, незламності, навченості, кмітливості та щоразу відбивають ворога, завдаючи йому важких втрат.
- 19 грудня офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко зазначив, що у ворога на Бахмутському напрямку немає жодних стратегічних та тактичних успіхів
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