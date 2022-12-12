Про це передає очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

"Вночі 12 грудня, о 00:10, ворог завдавав мінометного обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він.

Також Кім розповів, що 11 грудня о 12:27 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади.

Орієнтовно о 23:50 внаслідок ворожого обстрілу одного з населених пунктів Куцурубської громади зруйновано господарське приміщення, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, житлові будинки. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

За добу 8 грудня рашисти обстрілювали Миколаївщину щонайменше чотири рази. Зокрема пошкоджені об'єкти інфраструктурі, приватні будинки, багатоповерхівки та авто.

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