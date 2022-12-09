На Миколаївщині щонайменше чотири рази за добу окупанти гатили по населених пунктах: пошкоджена інфраструктура
За добу 8 грудня рашисти обстрілювали Миколаївщину щонайменше чотири рази. Зокрема пошкоджені об'єкти інфраструктурі, приватні будинки, багатоповерхівки та авто
Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вчора, 8 грудня, орієнтовно о 13:12 артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади", - пише очільник області.
Внаслідок обстрілів російських загарбників пошкоджена інфраструктура.
Крім того, рашисти гатили о 13:10, 13:22, 13:45 та 15:04 з артилерії по населеному пункту та акваторії Очаківської громади.
Загалом пошкоджені об'єкти інфраструктури, господарські споруди, автівка, житлові будинки, серед них – один багатоповерховий.
Постраждалих серед мирного населення немає.
"У м. Миколаїв, Первомайський, Вознесенський та Баштанський райони день та ніч пройшли досить спокійно", - додав Кім.
- На деокупованих територіях Миколаївщини прокурори зафіксували воєнні злочини: виявлено тіла трьох місцевих мешканців зі слідами тортур і катувань.
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