Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора, 8 грудня, орієнтовно о 13:12 артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади", - пише очільник області.

Внаслідок обстрілів російських загарбників пошкоджена інфраструктура.

Крім того, рашисти гатили о 13:10, 13:22, 13:45 та 15:04 з артилерії по населеному пункту та акваторії Очаківської громади.

Загалом пошкоджені об'єкти інфраструктури, господарські споруди, автівка, житлові будинки, серед них – один багатоповерховий.

Постраждалих серед мирного населення немає.

"У м. Миколаїв, Первомайський, Вознесенський та Баштанський райони день та ніч пройшли досить спокійно", - додав Кім.

На деокупованих територіях Миколаївщини прокурори зафіксували воєнні злочини: виявлено тіла трьох місцевих мешканців зі слідами тортур і катувань.

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