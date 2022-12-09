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На Миколаївщині щонайменше чотири рази за добу окупанти гатили по населених пунктах: пошкоджена інфраструктура

9 грудня, 2022 п'ятниця
09:31
війна з Росією пошкоджена насосна станція Миколаївводоканалу

За добу 8 грудня рашисти обстрілювали Миколаївщину щонайменше чотири рази. Зокрема пошкоджені об'єкти інфраструктурі, приватні будинки, багатоповерхівки та авто

Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора, 8 грудня, орієнтовно о 13:12 артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади", - пише очільник області. 

Внаслідок обстрілів російських загарбників пошкоджена інфраструктура. 

Крім того, рашисти гатили о 13:10, 13:22, 13:45 та 15:04 з артилерії по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. 

Загалом пошкоджені об'єкти інфраструктури, господарські споруди, автівка, житлові будинки, серед них – один багатоповерховий. 

Постраждалих серед мирного населення немає.

"У м. Миколаїв, Первомайський, Вознесенський та Баштанський райони день та ніч пройшли досить спокійно", - додав Кім.

  • На деокупованих територіях Миколаївщини прокурори зафіксували воєнні злочини: виявлено тіла трьох місцевих мешканців зі слідами тортур і катувань.  

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російська армія
Миколаївщина
окупанти
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