Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тривають запеклі бої на півдні й півночі від міста. Усі ворожі спроби штурмових дій і активностей навколо Авдіївки закінчуються нічим. Успіху вони не мають, тільки втрачають особовий склад і техніку. Ситуація напружена, але контрольована. Жодних втрат позицій у нас нема. Хлопцям важко, але будемо відтісняти ворога від міста", - підкреслив Барабаш.

За його словами, зранку ворог гатив по центральній частині Авдіївки з двох танків майже 40 хвилин.

"За добу ворог здійснив 18 масованих обстрілів. Таким чином ворог намагається компенсувати свої невдачі на передовій обстрілами по Авдіївці й позиціям ЗСУ. За минулу добу відбулося понад 200 обстрілів позицій ЗСУ", - зауважив Барабаш.

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже сягнули 246 690 солдатів. ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах













