Ворог намагається компенсувати невдачі на передовій обстрілами по Авдіївці й позиціям ЗСУ, - начальник МВА Барабаш
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що за минулу добу відбулося понад 200 обстрілів позицій ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Тривають запеклі бої на півдні й півночі від міста. Усі ворожі спроби штурмових дій і активностей навколо Авдіївки закінчуються нічим. Успіху вони не мають, тільки втрачають особовий склад і техніку. Ситуація напружена, але контрольована. Жодних втрат позицій у нас нема. Хлопцям важко, але будемо відтісняти ворога від міста", - підкреслив Барабаш.
За його словами, зранку ворог гатив по центральній частині Авдіївки з двох танків майже 40 хвилин.
"За добу ворог здійснив 18 масованих обстрілів. Таким чином ворог намагається компенсувати свої невдачі на передовій обстрілами по Авдіївці й позиціям ЗСУ. За минулу добу відбулося понад 200 обстрілів позицій ЗСУ", - зауважив Барабаш.
- Втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже сягнули 246 690 солдатів. ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах
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