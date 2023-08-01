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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Втрати Росії за добу війни в Україні: 500 військових, 17 бойових бронемашин, 10 БПЛА
Оновлено

Втрати Росії за добу війни в Україні: 500 військових, 17 бойових бронемашин, 10 БПЛА

1 серпня, 2023 вiвторок
08:16
Війна з Росією Втрати окупантів

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 246 690 солдатів. ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 246690 (+500) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4216 (+5) 
  • бойових броньованих машин ‒ 8205 (+17)
  • артилерійських систем – 4839 (+23) 
  • РСЗВ – 699 (+0)
  • засоби ППО ‒ 462 (+2) 
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 311 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10)
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7324 (+32)
  • спеціальна техніка ‒ 718 (+3)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Понад 40 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу

"Російська Федерація і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах", - про це у ранковому зведенні 1 серпня звітував Генштаб ЗСУ.

Так, протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень між Силами оборони України та російським військом.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Степного Сумської області та Удів на Харківщині. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, постраждали Сеньківка, Тур’я, Блешня, Бучки Чернігівської області; Мефодіївка, Ситне, Старикове, Могриця, Степок і Рясне на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки росіян східніше Берестового на Харківщині та біля Новоселівського Луганської області. 

Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворожа армія завдала авіаційних ударів північніше Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Предтечине та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Нью-Йорка та Авдіївки. Продовжує обстріли населених пунктів, зокрема це Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку російське військо завдало авіаційного удару в районі Красногорівки.  Здійснило артилерійські обстріли населених пунктів, серед яких Мар’їнка, Побєда, Георгіївка та Гостре Донецької області.

Натомість Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Мар’їнки та Побєди. 

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі останнього здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення. Продовжує обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. 

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Малинівки та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Степове та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни зберігають військову присутність. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Дмитрівка та Очаків Миколаївської області; Михайлівка, Дудчани, Берислав, Львове, Херсон та Дніпровське Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, продовжують вогневе ураження ворога.

Росія завдала 9 ракетних та 57 авіаційних ударів по Україні за добу

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Тієї доби ворог завдав 9 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки.

Українські воїни уразили 5 ЗРК, ТОС-1А "Солнцепьок" та склад боєприпасів окупантів

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 5 районів зосередження особового складу РФ.

  • У Міноборони 31 липня зазначали, що ЗСУ за тиждень просунулися ще на 12,6 кв. км на півдні та на 2 кв. км – на Бахмутському напрямку.

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