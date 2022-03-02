Ворог намагається прорватися до Києва, але українські захисники тримають оборону, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко подякував українським захисникам за захист столиці нашої країни
Про це Кличко написав у Telegram.
Кличко розповів киянам про останні події у Києві за останній день.
"Хочу подякувати киянам за витримку. За дотримання правил безпеки. Навіть в період до комендантської години – люди перебувають вдома або в укриттях. Це сьогодні важливо! Бо ситуація складна. У місті, в деяких районах у двори потрапили кілька снарядів. Жертв і поранених, слава Богу, немає. - Загорілися кілька автівок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждало приміщення одного з відділків поліції Подільськго району. Поруч з Києвом тривали бої. – Буча, Ірпінь, Гостомель. Ворог намагається прорватися до столиці. Але українські захисники тримають оборону і зупиняють окупантів на підступах до столиці. Ввечері в місті пролунали кілька вибухів", - сказав мер Києва Віталій Кличко.
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