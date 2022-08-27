Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"23 серпня українські захисники відвоювали стратегічні висоти на Ізюмському напрямку і ворог намагається відбити їх. Ворог використовує танки, артилерію, авіацію. Ми відбиваємо ворожі атаки, а також будуємо на позиціях фортифікаційні споруди", - підкреслив Сабій.

За його словами, принцип у цій війні такий - чим глибше закопались, тим є більше шансів відстояти нашу землю.

"Ворог намагається вибити нас з позицій. Висоти, які ми відбили, не дають можливості ворогу піти у наступ. Тим більше, ми маємо можливість витісняти їх до Ізюма. Скоро сезон дощів і специфіка ґрунту у регіоні така - як тільки вологе, то техніка не може пройти. До сезону дощів ворог намагається хоч щось здобути й хоч трохи просунутися", - зауважив Сабій.

Військовий експерт Анатолій Кравчук зауважив, що на Ізюмському напрямку ЗСУ відбивають окуповані території

ЗСУ відбили наступ ворога на Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

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