Ворог намагається відбити стратегічні висоти на Ізюмському напрямку, - заступник командира батальйону "Карпатська Січ" Сабій
Заступник командира батальйону "Карпатська Січ" Ігор Сабій розповів, що п’яту добу на Ізюмському напрямку тривають інтенсивні бої
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"23 серпня українські захисники відвоювали стратегічні висоти на Ізюмському напрямку і ворог намагається відбити їх. Ворог використовує танки, артилерію, авіацію. Ми відбиваємо ворожі атаки, а також будуємо на позиціях фортифікаційні споруди", - підкреслив Сабій.
За його словами, принцип у цій війні такий - чим глибше закопались, тим є більше шансів відстояти нашу землю.
"Ворог намагається вибити нас з позицій. Висоти, які ми відбили, не дають можливості ворогу піти у наступ. Тим більше, ми маємо можливість витісняти їх до Ізюма. Скоро сезон дощів і специфіка ґрунту у регіоні така - як тільки вологе, то техніка не може пройти. До сезону дощів ворог намагається хоч щось здобути й хоч трохи просунутися", - зауважив Сабій.
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