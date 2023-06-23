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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ворог намагається відновити втрачене положення в районі Макарівки, на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень за добу, - Генштаб

Ворог намагається відновити втрачене положення в районі Макарівки, на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень за добу, - Генштаб

23 червня, 2023 п'ятниця
06:36
Війна з Росією окупанти

Попри втрати у живій силі й техніці, російське військо зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, намагається наступати й завдає ударів по українських населених пунктах. А також намагається відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 червня.

Зазначається, що агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

ЗСУ уразили 23 артпідрозділи ворога на вогневих позиціях та 2 вузли зв'язку

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога та 4 - по зенітно-ракетних комплексах РФ.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку противника.

Росія завдала 49 авіаційних ударів та здійснила близько 50 обстрілів з РСЗВ по Україні протягом доби

Сьогодні вночі, 23 червня, російські терористи завдали чергового масованого ракетного та авіаційного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе було знищено.

Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве і Плетенівка Харківська області. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Степне Ворожба, Кіндратівка, Андріївка, Писарівка, Нова Січ, Славгород Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки.

Завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки Луганської області. 

Завдали авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Іванівка, Торське, Білогорівка, Діброва і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівка, Біла Гора та Північне Донецької області. 

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Рай-Олександрівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ проводила безуспішні наступальні дії в районах Сєверного та Авдіївки. 

Завдала авіаційних ударів біля Авдіївки і Невельського. Здійснила артилерійські обстріли населених пунктів Ласточкине, Авдіївка, Карлівка, Первомайське і Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. 

Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Золота Нива, Велика Новосілка і Благодатне. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вороже військо продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. 

Намагається відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. 

Завдало авіаційних ударів в районах Сторожеве, Макарівка Донецької області та Левадне Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Дудчани, Іванівка, Садове, Молодіжне, Білозерка, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області.

  • 22 червня Генштаб звітував, що ЗСУ продовжують наступ по 3 напрямках, натомість противник застосовує резерви й намагається відновити втрачене положення. На Лиманському напрямку Сили оборони вели наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Діброва, досягли часткового успіху, утримувалися на досягнутих позиціях. А на напрямку Рівнопіль - Старомайорське мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах, завдавали вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника й здійснювали заходи контрбатарейної боротьби.

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