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Головна війна з Росією Ворог намагається знищити Лисичанськ, як зробив це з Сєверодонецьком, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
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Ворог намагається знищити Лисичанськ, як зробив це з Сєверодонецьком, - офіцер ТрО Луганщини Шакун

27 червня, 2022 понедiлок
08:22
війна з Росією

Офіцер обласної тероборони Луганщини Сергій Шакун розповів, що окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру Лисичанська з артилерії та авіації

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".


"Ситуація біля Сєверодонецька стабільно тяжка. Збройні сили України відійшли з Сєверодонецька на нові більш укріплені позиції. Зараз укріплюємось та готуємось до оборони місто Лисичанськ. Територіальна оборона Луганщини повністю в складі групи військ, які готуються обороняти Лисичанськ. Тому ми також готуємось та займаємо оборону", - розповів Шакун.

Шакун додав, що ворог не припиняє обстріли цивільної інфраструктури та позицій українських військ з артилерії та авіації.

"З самого ранку ворог продовжив обстріл наших позицій та цивільної інфраструктури з авіації та артилерії. Вони не зупиняються ні на хвилину. Вони постійно намагаються знищити особовий склад українських військ та інфраструктуру. Місто Сєверодонецьк майже зруйноване. Така ж доля, схоже, чекає і на Лисичанськ", - додав Шакун.

  • 27 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, також тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. За підтримки артилерії росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня.

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Новини
російська армія
Сєверодонецьк
Лисичанськ
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