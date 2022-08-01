Ворог нарощує угруповання на Криворізькому напрямку

Про це у фейсбук передає ОК "Південь".

"Ворог продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони, нарощує угруповання на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву наших військ", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, не виключено, в подальшому, створення ударних угруповань росіянами.

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