Про це він повідомив в етері Еспресо.



Голова ВА Сєвєродонецького району зазначив, що ЗСУ тримає оборону і, з військової точки зору, ситуація у регіоні контрольована.



"Успіху в оточенні Лисичанська та Сєвєродонецька ворог немає. Всі намагання форсувати р. Сіверський Донець також безуспішні, вчора (12 травня, - ред.) у ворога була чергова невдала спроба і знову спалена ворожа техніка. По іншім напрямкам ситуація приблизно схожа. Точаться бої у Воєводівці та Рубіжному. Рельєф такий, що з одного боку Рубіжне виходить на Сєвєродонецьк, а з іншого боку на Новодружівськ, тому ситуація складна та неоднозначна", - повідомив Власенко.



Роман Власенко додав, що робота ворожої авіації та артилерії додає проблем та збитків, не дає можливості відновити газ та електроенергію, дуже обмежені можливості евакуації та підвозу гуманітарної допомоги.

11 травня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай інформував, що окупанти 15 разів відкривали вогонь по житлових кварталах Луганщини за добу. Також 11 травня окупанти 26 разів обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське, Врубівку, Комишуваху й Тошківку, пошкодили 24 будинки.

ЗА 12 травня окупанти 31 раз за добу обстріляли Луганщину. Вони обстріляли майже 60 будинків, міст, унаслідок чого спалахнула пожежа й загинув чоловік, також помер підліток, поранений напередодні.

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