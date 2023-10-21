Ворог обстріляв громаду на Херсонщині: поранено місцевого жителя
Сьогодні, 21 жовтня, близько 11:35 РФ завдала удару по Станіславській громаді на Херсонщині, унаслідок чого поранення отримав місцевий житель
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 21 жовтня 2023 близько 11:35 Росія вдарила по Станіславській громаді на Херсонщині.
Унаслідок обстрілу травмовано місцевого жителя. Йому надано медичну допомогу на місці.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Зокрема, у суботу, 21 жовтня, російські терористи атакували з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок ворожого удару загинула людина
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе