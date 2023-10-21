Ворог обстріляв громаду на Херсонщині: поранено місцевого жителя

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 жовтня 2023 близько 11:35 Росія вдарила по Станіславській громаді на Херсонщині.

Унаслідок обстрілу травмовано місцевого жителя. Йому надано медичну допомогу на місці.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).