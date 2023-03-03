Ворог обстріляв Куп'янськ і район: зруйновані адмінбудівля, медзаклад, загинула жінка
2 березні російські війська вкотре гатили по місту Куп'янськ і району Харківської області, унаслідок цього загинула жінка, зруйновані адмінбудівля, медзаклад
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області", - пише голова.
Унаслідок ракетного удару по місту Куп'янськ, попередньо із ЗРК С-300, зруйнована адміністративна будівля, заклад охорони здоров'я.
Також пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище.
У селі Подоли Куп'янського району ворожими обстрілами руйнування зазнали приватні домівки. Загинула 73-річна жінка.
2 березня на Харківщині піротехніки знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.
- Із Куп’янської громади Харківської області 2 березня почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів.
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