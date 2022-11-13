Про це інформує оперативне командування "Південь".

По Нікопольському району окупанти завдали більше ніж 80 ударів з РСЗВ й артилерії, під вогнем опинилися Нікопольська та Марганецька громади.

ОК "Південь" повідомляє, що ворог уразив цивільну інфраструктуру: понад 40 багатоповерхівок і приватних будинків та 20 господарських споруд зазнали пошкоджень. Також під вогнем опинилися кілька газогонів та лінії електропередачі.

"Обстрілами понівечено заклад освіти, адміністративні будівлі, приватне підприємство, повністю зруйновано один будинок і спричинено дві пожежі, які оперативно ліквідовано", - звітує пресслужба.

У Марганецькій громаді люди не постраждали, однак пошкоджено декілька приватних будинків.

12 листопада війська РФ запустили 4 ракети, нанесли 16 авіаударів та 40 разів атакували з РСЗВ, понад 20 населених пунктів у Запорізькій, Черкаській, Харківській та Донецькій областях зазнали ударів.

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