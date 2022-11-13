За минулу добу ворог здійснив 4 ракетних і понад 40 атак РСЗВ та завдав 16 авіаударів, - Генштаб

Про це повідомив Генштаб ЗСУ

За минулу добу російські військові здійснили 4 ракетних і понад 40 атак РСЗВ по території України та завдали по українцях ще 16 авіаударів. Підрозділи Сил оборони України відбивали атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка та Новоселівське в Луганській області та Торське, Бахмут, Білохорівка, Спірне, Торецьк, Краснохорівка, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка та Павлівка в Донецькій області.

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають заходи стабілізації. А ворог продовжує фортифікаційну техніку ліній оборони на лівому березі Дніпра.

Понад 20 населених пунктів у Запорізькій, Черкаській, Харківській та Донецькій областях зазнали ударів.

Ситуація на Волинському та Полісському напрямках суттєво не змінилася. Продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь.

Ворог обстрілював на таких інших напрямках:

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Тернова, Болохівка, Вільхуватка, Зелене, Колодязне, Охірцеве та Стариця;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних калібрів, в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Роздолівка, Сіверськ, Кислівка, Невське, Макіївка, Плошанка та Табаївка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Яковлівки, Соледар, Бахмутського, Бахмутського, Майорського, Озарянівки, Іванграду, Верхньокам'янське, Зеленопілля, Спірне та Нью-Йорка

на Авдіївському напрямку - від танків і всього різноманіття артилерії, в районах Авдіївки, Мар'їнки, Водяне, Кам'янки, Краснохорівки, Новомихайлівки;

на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковивка, Пречистівка;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та ракетної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль, Ольхівське;

на Таврійському напрямку - з артилерії різних типів, в районах населених пунктов Милове, Золота Балка та Михайлівка.

Авіація Сил оборони України теж не дрімала, вдаривши по ворогах 13 разів. Пошкоджено 8 областей концентрації особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних систем противника

В Україні з початку повномасштабного вторгнення до 13 листопада знищено 80860 російських окупантів, 650 - за останню добу

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