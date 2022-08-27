Ворог обстріляв Сумщину, пошкоджено будівлі психоневрологічного інтернату

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

О пів на третю ночі було зафіксовано 20 пострілів із кулемета по територіях Шалигинської громади. А о 07:40 почався мінометний обстріл, 18 приходів, по околицях Атинського Білопільської громади.

На щастя, обійшлося без людських жертв. Проте вранці від російського вогню постраждала територія Атинського психоневрологічного інтернату. Було пошкоджено будівлю медичного пункту, їдальні та основного корпусу закладу.

25 серпня ворог обстріляв п’ять населених пунктів у Сумській області, згорів приватний будинок.

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