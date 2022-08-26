За день з території РФ по Сумщині випустили сотню різних боєприпасів, – Живицький
25 серпня ворог обстріляв п’ять населених пунктів у Сумській області, згорів приватний будинок
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"За день росіяни зі своїх територій випустили по наших громадах понад 100 різних боєприпасів. Під вогнем ворога були території: Шалигинської, С-Будської громад Шосткинського району; Хотінської, Білопільської громад Сумського району; Великописарівської громади Охтирського району", – написав Живицький.
У Великописарівській громаді згорів будинок мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди. Згоріло також заготоване сіно.
За даними голови ОВА, ворог використовував запалювальні боєприпаси на території Шосткинського району.
Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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