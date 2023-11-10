Ворог панікує: Згурець проаналізував події на лівому березі Дніпра

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Українські сили дійсно мають майданчики, які можна умовно називати плацдармами, на лівому березі Дніпра. Це майданчик поблизу Антонівського мосту, в зоні залізничного й автомобільного мосту, і другий плацдарм в районі населеного пункту Кринки, де ворога було вибито. Наразі відбувається налагодження логістичного забезпечення з правого берега наших підрозділів, які діють на лівому березі", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, дорога, яка контролюється нашими силами з правого берега, йде впритул складних ділянок вздовж річки Дніпро.

"Там є ще більш потужна рокадна дорога, яка контролюється противником. Контроль над дорогами залежить від сил та засобів. ЗСУ ефективно використовують дрони й артилерію. Ворог вже панікує, перекидаючи окремі підрозділи з Запорізького напрямку на ділянку, яка пов'язана з діями наших сил на лівому березі. Головною метою Сил оборони на поточному етапі - це внести нестабільність в дії противника, примусивши його смикати резерви. І це послаблює дії ворога на інших напрямках", - підкреслив Згурець.