Ворог панікує: Згурець проаналізував події на лівому березі Дніпра
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог вимушений перекидати резерви на лівий берег, і це послаблює дії противника на інших напрямках
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Українські сили дійсно мають майданчики, які можна умовно називати плацдармами, на лівому березі Дніпра. Це майданчик поблизу Антонівського мосту, в зоні залізничного й автомобільного мосту, і другий плацдарм в районі населеного пункту Кринки, де ворога було вибито. Наразі відбувається налагодження логістичного забезпечення з правого берега наших підрозділів, які діють на лівому березі", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, дорога, яка контролюється нашими силами з правого берега, йде впритул складних ділянок вздовж річки Дніпро.
"Там є ще більш потужна рокадна дорога, яка контролюється противником. Контроль над дорогами залежить від сил та засобів. ЗСУ ефективно використовують дрони й артилерію. Ворог вже панікує, перекидаючи окремі підрозділи з Запорізького напрямку на ділянку, яка пов'язана з діями наших сил на лівому березі. Головною метою Сил оборони на поточному етапі - це внести нестабільність в дії противника, примусивши його смикати резерви. І це послаблює дії ворога на інших напрямках", - підкреслив Згурець.
- Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк зазначила, що результати бойової роботи ЗСУ на лівобережжі Дніпра обговорюватимуться, коли це буде дозволено безпекою операцій.
- Інститут вивчення війни пише, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку.
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