Рух поблизу річки Дніпро відбувається в умовах логічного розвитку подій, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Відбувається певний рух поблизу річки Дніпро. Відбувається він в умовах логічного розвитку подій. Ми говорили про те, що будемо звільняти свої території. Але порядок бойової роботи не обговорюємо до моменту, коли це буде дозволено безпекою операцій, і досягнуті певні результати", - підкреслила Гуменюк.

За словами капітана 1-го рангу, на даному етапі обговорення ситуації на лівому березі Дніпра спровокує погіршення ситуації шляхом посилення обстрілів і бомбардувань з боку ворога.

"Ми пам'ятаємо, що на цих територіях залишаються мирні мешканці. Вони не мають потерпати, навіть коли фактично перебувають на лінії фронту. Дочекаймося моменту, коли Сили оборони зможуть про це говорити відкрито", - наголосила Гуменюк.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки.

Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

Інститут вивчення війни пише, що Сили оборони перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області. Тим часом там діють кілька сотень українських захисників.