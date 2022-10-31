Ворог перемістив свої зусилля з Бахмутського на Авдіївський напрямок, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що у ворога вже немає можливості просуватися у бік Бахмута
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Тривають бої на Бахмутському напрямку, але у ворога вже немає інтенсивного просування. Ворог перемістив свої зусилля з Бахмутського на Авдіївський напрямок - це Водяне, Опитне. Також ворог намагається атакувати Павлівку та Вугледар. Там зараз чергова точка напруження", - пояснив Згурець.
За словами експерта, у районі Сватового та Кремінної точаться запеклі бої.
"На Луганщині біля Сватового та Кремінної найбільше загострення бойових дій. Траса Р 66 вже перебуває під вогневим контролем ЗСУ. У цій зоні ситуація складна. Є необхідність виходу на панівні висоти, які займають значну ділянку між Сватовим та Кремінною. Вихід на панівні висоти дозволить ЗСУ діяти більш активно", - додав Згурець.
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