Ворог перемістив свої зусилля з Бахмутського на Авдіївський напрямок, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тривають бої на Бахмутському напрямку, але у ворога вже немає інтенсивного просування. Ворог перемістив свої зусилля з Бахмутського на Авдіївський напрямок - це Водяне, Опитне. Також ворог намагається атакувати Павлівку та Вугледар. Там зараз чергова точка напруження", - пояснив Згурець.

За словами експерта, у районі Сватового та Кремінної точаться запеклі бої.

"На Луганщині біля Сватового та Кремінної найбільше загострення бойових дій. Траса Р 66 вже перебуває під вогневим контролем ЗСУ. У цій зоні ситуація складна. Є необхідність виходу на панівні висоти, які займають значну ділянку між Сватовим та Кремінною. Вихід на панівні висоти дозволить ЗСУ діяти більш активно", - додав Згурець.