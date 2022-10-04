Ворог підсилює пріоритетні напрямки вагнерівцями, чеченцями та спецпризначенцями, - боєць ЗСУ Федоренко
Депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко зазначив, що на лівому березі річки Оскіл ведуться активні бойові дії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Залишилось ще трохи й Харківщина буде повністю деокупована. У найближчий перспективі Луганщина також має бути звільнена від окупантів. На звільнених територіях відразу відновлюється повноцінне життя, служби тягнуть комунікації, розміновуються території", - наголосив Федоренко.
За його словами, ворог підсилює пріоритетні напрямки резервами вагнерівців, чеченських бойовиків, мобілізованих з "ДНР" та "ЛНР".
"На рубежі, які є важливими для ворога, росіяни відсилають людей зі спеціальним призначенням, які стоять до останнього, але ЗСУ ефективно знищують противника незалежно від його підготовки", - підкреслив Федоренко.
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