Ворог підтягує додаткові мобілізаційні ресурси на лівобережжя Дніпра, - Гуменюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми фіксуємо, що ворог підтягує додаткові мобілізаційні ресурси на лівобережжя, тобто він відчуває неспокій через те, що точкові ураження його пунктів базування, суттєво змінили кількісний склад угруповання противника на лівому березі річки Дніпро. Тому, росіяни готуючись до активних дій, що очевидно через їхні провокації на Запорізькому напрямку, намагаються підтягнути потроху мобілізаційний ресурс. Це недонавчені, недоекіпіровані, недоодягнуті ті самі мобіки, яких ми вже спостерігали на правому березі, а тепер у них чергова екскурсія по лівобережжю. Зараз ворог привіз нову партію мобілізованих і роблять спроби вже у цих умовах їх піднавчити до того, як поставити на передову. Це вже стала практика використання противником людського ресурсу, коли у нього немає можливості маневрувати технікою", - прокоментувала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь".

Наталія Гуменюк зауважила, що ворогу ускладнено підтягувати технічні засоби, тому він акумулює їх, як правило, на відстані 80-120 км від лінії фронту, щоб не бути ураженими нашими контрбатарейними протидіями.

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