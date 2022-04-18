Ворог приділяє велику увагу Львову, щоб перекрити надходження зброї для України, - Кошулинський
Руслан Кошулинський, депутат Львівської міськради, прокоментував велику увагу ворога до Львова та Львівщини, також пошуки можливостей, як перекрити надходження сучасної зброї для України
Таку думку він висловив в етері Еспресо TV
Депутат міськради нагадав: "До 2014 року практично весь силовий блок управляння, як Збройні сили України, починаючи від верхівки, так і Служба безпеки, був московський. Також була заборона нашій Службі безпеки працювати проти РФ. Після 2014 року кордони закриті не були, у нас прямий переїзд з московською федерацією. Тобто, будьмо щирі, що величезна їхня агентурна мережа залишилася. І не секрет, що вона активно працювала і зараз її розконсервовують. Кількість людей, які були затримані, навіть, за цей період війни є величезна ".
Руслан Кошулинський відзначив, що ворог має космічні війська, за допомогою супутників бачить до пів метра і менше, проводить дистанційне зондування поверхні плюс залучає місцеву агентурну базу.
Депутат міськради зазначив: "Не секрет, що вони відстежують. А саме Львівщина була і є транзитною частиною, вони це розуміють і шукають можливості, як перекрити надходження сучасної зброї для України, тому така дуже велика увага до Львова та Львівщини зокрема ".
- Нагадаємо, 18 квітня Андріян Гутник, депутат Львівської міськради повідомив, що на Львів прилетіли керовані ракети, що змінили напрямок в останній момент.
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