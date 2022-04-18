Ворог приділяє велику увагу Львову, щоб перекрити надходження зброї для України, - Кошулинський

Таку думку він висловив в етері Еспресо TV



Депутат міськради нагадав: "До 2014 року практично весь силовий блок управляння, як Збройні сили України, починаючи від верхівки, так і Служба безпеки, був московський. Також була заборона нашій Службі безпеки працювати проти РФ. Після 2014 року кордони закриті не були, у нас прямий переїзд з московською федерацією. Тобто, будьмо щирі, що величезна їхня агентурна мережа залишилася. І не секрет, що вона активно працювала і зараз її розконсервовують. Кількість людей, які були затримані, навіть, за цей період війни є величезна ".



Руслан Кошулинський відзначив, що ворог має космічні війська, за допомогою супутників бачить до пів метра і менше, проводить дистанційне зондування поверхні плюс залучає місцеву агентурну базу.



Депутат міськради зазначив: "Не секрет, що вони відстежують. А саме Львівщина була і є транзитною частиною, вони це розуміють і шукають можливості, як перекрити надходження сучасної зброї для України, тому така дуже велика увага до Львова та Львівщини зокрема ".

Нагадаємо, 18 квітня Андріян Гутник, депутат Львівської міськради повідомив, що на Львів прилетіли керовані ракети, що змінили напрямок в останній момент.