Ворог удень двічі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Про це інформує ОК "Північ".

Сьогодні з 12:10 до 12:20 зафіксовано п'ять приходів російської ствольної артилерії.

Влучання спостерігали в районі села Заруцьке Шосткинського району Сумської області.

Повідомляється, що втрат серед особового складу, техніки чи місцевого населення немає.

Також з 13:30 до 14:05 рашисти випускали снаряди поблизу села Тимоновичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Ймовірно теж зі ствольної артилерії - зареєстрували 10 приходів.

Унаслідок обстрілів серед місцевого населення чи військових ніхто не постраждав. Також про пошкодження інформація не надходила.