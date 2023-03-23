Ворог удень двічі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Станом на 17:00 23 березня російська армія двічі обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей, унаслідок влучань ніхто не постраждав
Про це інформує ОК "Північ".
Сьогодні з 12:10 до 12:20 зафіксовано п'ять приходів російської ствольної артилерії.
Влучання спостерігали в районі села Заруцьке Шосткинського району Сумської області.
Повідомляється, що втрат серед особового складу, техніки чи місцевого населення немає.
Також з 13:30 до 14:05 рашисти випускали снаряди поблизу села Тимоновичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Ймовірно теж зі ствольної артилерії - зареєстрували 10 приходів.
Унаслідок обстрілів серед місцевого населення чи військових ніхто не постраждав. Також про пошкодження інформація не надходила.
- 21 березня російські окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей із САУ, мінометів і ствольної артилерії.
- За день, 21 березня, російські терористи обстріляли сім громад Сумської області.
- 22 березня, російські терористи використали безпілотник для атаки на Сумську область.
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