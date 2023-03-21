Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"З 08:25 до 09:20 зафіксовано 18 приходів, імовірно, з САУ, в районі н.п. Михальчина Слобода (Чернігівська обл)", - ідеться в повідомленні.

Військові зазначили, що внаслідок обстрілу втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед цивільних чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації також немає.

Пізніше окупанти обстріляли зі 120-мм мінометів н.п. Дем'янівка на Сумщині. Зафіксовано 12 приходів. Тут теж без втрат.

"З 10:35 до 10:55 зафіксовано 13 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі дороги на Хрінівку та Сеньківку (Чернігівська обл)", - додали в ОК "Північ".