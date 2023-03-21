Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини із САУ, мінометів і ствольної артилерії
21 березня російські окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей із САУ, мінометів і ствольної артилерії
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"З 08:25 до 09:20 зафіксовано 18 приходів, імовірно, з САУ, в районі н.п. Михальчина Слобода (Чернігівська обл)", - ідеться в повідомленні.
Військові зазначили, що внаслідок обстрілу втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед цивільних чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації також немає.
Пізніше окупанти обстріляли зі 120-мм мінометів н.п. Дем'янівка на Сумщині. Зафіксовано 12 приходів. Тут теж без втрат.
"З 10:35 до 10:55 зафіксовано 13 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі дороги на Хрінівку та Сеньківку (Чернігівська обл)", - додали в ОК "Північ".
- 17 березня у Чернігівській області трактор наїхав на ворожу міну, внаслідок чого водій дістав поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.26
Купівля 38.26Продаж 39.01
-
EUR
Купівля 40.37Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе