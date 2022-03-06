Ворог вдарив по Вінниці з Чорного моря, - Командування Повітряних сил
Удар по аеродрому Вінниця наносився з південного напрямку
Про це повідомили у пресслужбі командування ПС ЗСУ на Facebook.
За уточненою інформацією, удар по Вінниці був нанесений з акваторії Чорного моря, стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95мс або ж Ту-160.
"Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5500 км", - йдеться у повідомленні.
Там нагадали, що у Вінниці – аеродром спільного використання, який експлуатують і військові, і цивільні.
"Злітно-посадкова смуга аеродрому уже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було. Кількість жертв серед цивільних та військових уточнюється", - зазначили в командуванні.
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