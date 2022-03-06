Ворог вдарив по Вінниці з Чорного моря, - Командування Повітряних сил

Про це повідомили у пресслужбі командування ПС ЗСУ на Facebook.



За уточненою інформацією, удар по Вінниці був нанесений з акваторії Чорного моря, стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95мс або ж Ту-160.



"Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5500 км", - йдеться у повідомленні.



Там нагадали, що у Вінниці – аеродром спільного використання, який експлуатують і військові, і цивільні.



"Злітно-посадкова смуга аеродрому уже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було. Кількість жертв серед цивільних та військових уточнюється", - зазначили в командуванні.

Нагадаємо, 6 березня Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ракети, яку потрапили у аеропорт у Вінниці, були запущені з території Придністров'я, Міноборони Молдови спростовує цю інформацію.