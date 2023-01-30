Про це інформує Херсонська міська рада.

"30 січня російські війська вже здійснили два обстріли Херсона", - пише пресслужба.

Пошкоджені житлові будинки авто, мережа електропередачі, а також повністю зруйнований гараж.

Повідомляється, що унаслідок обстрілів серед мирного населення ніхто не постраждав.

Крім того, сьогодні стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок обстрілів РФ Херсона 29 січня зросла до 13 мирних жителів, зокрема три людини загинули.

Нагадуємо, що в неділю росіяни обстріляли з артилерії житлові квартали обласного центру, внаслідок чого троє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень.

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