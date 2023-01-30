Ворог від ранку двічі обстріляв Херсон: пошкоджено домівки, авто та мережу електропередачі
Станом на 12 годину дня 30 січня відомо, що рашисти відкривали вогонь по місту Херсон двічі. Унаслідок цього пошкоджено домівки та електропередачі
Про це інформує Херсонська міська рада.
"30 січня російські війська вже здійснили два обстріли Херсона", - пише пресслужба.
Пошкоджені житлові будинки авто, мережа електропередачі, а також повністю зруйнований гараж.
Повідомляється, що унаслідок обстрілів серед мирного населення ніхто не постраждав.
Крім того, сьогодні стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок обстрілів РФ Херсона 29 січня зросла до 13 мирних жителів, зокрема три людини загинули.
Нагадуємо, що в неділю росіяни обстріляли з артилерії житлові квартали обласного центру, внаслідок чого троє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень.
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