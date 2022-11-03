Ворог випустив 6 ракет по Покровську, влучили у школу

Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Три із них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста. Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів", – написав він.

У четвер 3 листопада окупанти завдали удару по енергетичній та водній інфраструктурі Миколаївщини.

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