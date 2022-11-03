Ворог випустив 6 ракет по Покровську, влучили у школу
У четвер 3 листопада росіяни обстріляли Покровськ, випустивши по місту 6 ракет, три з яких влучили в школу
Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Три із них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста. Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів", – написав він.
- У четвер 3 листопада окупанти завдали удару по енергетичній та водній інфраструктурі Миколаївщини.
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