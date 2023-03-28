Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ мають стратегічну ініціативу, яка пов'язана з тим, що ворог втрачає основні професійні підрозділи. Це ПВК Вагнера, повітряно-десантні війська, десантно-штурмові бригади й морська піхота. Ми маємо перспективу їхнього знищення на полі бою. Для цього ми маємо резерви, підготовлені спецпідрозділи, техніку, озброєння, яке отримуємо щоденно", - зауважив Маломуж.

За словами генерала, Україна має перспективу переозброєння спецпідрозділів, бригад швидкого реагування й бригад прориву, що дає можливість підготуватися до масштабних наступальних операцій.

"Завдання номер один - це вибивати ворога, знищувати ворожі резерви й передові частини, які виконують агресивне завдання на нашій території. Наступив кульмінаційний момент, коли ворог кинув все, що має, але просунутися не може", - додав Маломуж.