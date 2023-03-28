Ворог втрачає основні професійні підрозділи, - генерал Маломуж
Голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. генерал армії Микола Маломуж зазначив, що ворог кинув майже всі ресурси, але просунутися не може
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ мають стратегічну ініціативу, яка пов'язана з тим, що ворог втрачає основні професійні підрозділи. Це ПВК Вагнера, повітряно-десантні війська, десантно-штурмові бригади й морська піхота. Ми маємо перспективу їхнього знищення на полі бою. Для цього ми маємо резерви, підготовлені спецпідрозділи, техніку, озброєння, яке отримуємо щоденно", - зауважив Маломуж.
За словами генерала, Україна має перспективу переозброєння спецпідрозділів, бригад швидкого реагування й бригад прориву, що дає можливість підготуватися до масштабних наступальних операцій.
"Завдання номер один - це вибивати ворога, знищувати ворожі резерви й передові частини, які виконують агресивне завдання на нашій території. Наступив кульмінаційний момент, коли ворог кинув все, що має, але просунутися не може", - додав Маломуж.
- 27 березня міністерство оборони Німеччини повідомило, що 18 важких бойових танків Leopard 2А6, а також боєприпаси та запчастини до них прибули в Україну.
- 25 січня Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
- 8 березня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв, що до кінця місяця до України надійдуть 18 танків Leopard 2A6 з Німеччини та три – з Португалії. А6 – одна з найсучасніших модифікацій німецького основного бойового танка Leopard 2.
- Україна отримала від Португалії три важкі бойові танки Leopard 2A6
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