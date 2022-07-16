Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог втрачає ініціативу, після Луганщини їм важко наступати на Донеччину. Противник впирається у Слов'янськ. На Півдні українські захисники готові виконувати наказ президента - наступати та звільняти Херсон. У другій половині серпня, на початку вересня - відбудеться стратегічний перелом", - наголосив Сазонов.

Військовослужбовець ЗСУ також додав, що ворог не зможе захищати окуповані міста.

"HIMARS прозвали "кошмаром" орків, а зараз надходить M270 MLRS – ракети дальністю до 300 км, на гусеничному ходу, вони мають 12 ракет. Коли ми зруйнуємо логістику, склади з пальним - ворожі танки залишаться без пального, артилерія залишиться без боєкомплекту. Противник не зможе захищати окуповані міста. Будемо тиснути на ворога та звільняти наші міста", - підкреслив Сазонов.

З 24 лютого до 16 липня російські окупанти втратили близько 38 140 рашистів, 1677 танків, 687 БПЛА, 3874 бронемашин і 162 крилаті ракети

Українські військові відбили штурм російських окупантів на Донецькому та Бахмутському напрямках

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