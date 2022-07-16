Ворог втратив ініціативу: у вересні відбудеться стратегічний перелом, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що після боїв за Луганщину противник видихнувся
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог втрачає ініціативу, після Луганщини їм важко наступати на Донеччину. Противник впирається у Слов'янськ. На Півдні українські захисники готові виконувати наказ президента - наступати та звільняти Херсон. У другій половині серпня, на початку вересня - відбудеться стратегічний перелом", - наголосив Сазонов.
Військовослужбовець ЗСУ також додав, що ворог не зможе захищати окуповані міста.
"HIMARS прозвали "кошмаром" орків, а зараз надходить M270 MLRS – ракети дальністю до 300 км, на гусеничному ходу, вони мають 12 ракет. Коли ми зруйнуємо логістику, склади з пальним - ворожі танки залишаться без пального, артилерія залишиться без боєкомплекту. Противник не зможе захищати окуповані міста. Будемо тиснути на ворога та звільняти наші міста", - підкреслив Сазонов.
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