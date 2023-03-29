Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Повідомляється, що за останню добу Херсонщина зазнала 34 ворожих обстріли - окупанти гатили по регіону з авіації та артилерії.

Херсон ворог обстріляв три рази, 17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також виробничого приміщення Укрпошти.

"На жаль, одна людина отримала поранення", - повідомив Прокудін.