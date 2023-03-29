Ворог за добу понад 30 разів обстріляв Херсонщину, є поранений
Внаслідок російських атак виникли руйнування: у Херсоні постраждала лікарня та приміщення Укрпошти
Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Повідомляється, що за останню добу Херсонщина зазнала 34 ворожих обстріли - окупанти гатили по регіону з авіації та артилерії.
Херсон ворог обстріляв три рази, 17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також виробничого приміщення Укрпошти.
"На жаль, одна людина отримала поранення", - повідомив Прокудін.
- Протягом минулої доби, 27 березня, російська армія гатила по 124 мирних населених пунктів у 9 областях України. Попередньо загинуло 8 жителів, 66 поранено.
- Упродовж 25 березня РФ випустила по Херсонській області 210 снарядів важкої артилерії та "градів", через російські атаки дев'ятеро мирних жителів дістали поранення.
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