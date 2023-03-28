За добу війська ворога обстріляли території 124 мирних населених пунктів у 9 областях України
Протягом минулої доби 27 березня російська армія гатила по 124 мирних населених пунктів у 9 областях України. Попередньо загинуло 8 жителів, 66 поранено
Про це інформує Military Media Center.
"Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України", - пише пресслужба.
Повідомляється, що 124 населені пункти були під вогнем рашистів.
Армія РФ гатила по Україні мінометами, танками, артилерією, реактивними системами залпового вогню, зенітно-ракетними комплексами С-300, крилатими ракетами Х-31, тактичною авіацією та дронами.
Зокрема ворог обстріляв Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Луганщину, Донеччину, Дніпропетровщину, Херсонщину та Запорізьку область.
Підтверджено ураження 76 об'єктів інфраструктури.
За попередньою інформацією, унаслідок російських ударів 8 мирних жителів загинуло, 66 зазнали уражень різного ступеня тяжкості.
- За минулу добу, 27 березня, противник здійснив 60 обстрілів Херсонщини, є постраждалі - п’ятеро людей дістали поранення.
- 27 березня російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів і ствольної артилерії. Обійшлося без втрат.
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