Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"З 11:00 до 11:10 зафіксовано 2 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, в район н.п. Товстодубове (Сумська обл). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

"З 11:00 до 11:50 зафіксовано 12 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в район н.п. Блешня (Чернігівська обл)", - додали військові.

Тут жертв серед цивільних також не зафіксовано.