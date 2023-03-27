Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів і ствольної артилерії
27 березня російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів і ствольної артилерії. Обійшлося без втрат
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"З 11:00 до 11:10 зафіксовано 2 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, в район н.п. Товстодубове (Сумська обл). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.
"З 11:00 до 11:50 зафіксовано 12 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в район н.п. Блешня (Чернігівська обл)", - додали військові.
Тут жертв серед цивільних також не зафіксовано.
- 24 березня внаслідок обстрілів прикордоння Чернігівщини загинула людина.
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