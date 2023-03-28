Упродовж доби російська армія обстріляла Херсонщину 60 разів, п'ятеро людей поранені
За минулу добу, 27 березня, противник здійснив 60 обстрілів Херсонщини, є постраждалі - п’ятеро людей дістали поранення
Про це повідомив у telegram-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів.
"29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти. На жаль, є постраждалі - п’ятеро людей дістали поранення", - йдеться у дописі.
Зокрема також повідомляється, що з деокупованої території області евакуйовано 116 людей.
- Упродовж 25 березня РФ випустила по Херсонській області 210 снарядів важкої артилерії та "градів", через російські атаки дев'ятеро мирних жителів дістали поранення.
- 26 березня у Херсонської області на російських вибухівках підірвалися четверо молодих чоловіків. Один з постраждалих втратив дві ноги, інший - зазнав ушкоджень верхніх кінцівок.
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