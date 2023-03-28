Про це повідомив у telegram-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів.

"29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти. На жаль, є постраждалі - п’ятеро людей дістали поранення", - йдеться у дописі.

Зокрема також повідомляється, що з деокупованої території області евакуйовано 116 людей.