Ворог за добу вивів на бойове чергування у Чорне море 6 кораблів

Про це інформує командування Військово-Морських сил ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп становить до 24 ракет", – пише відомство.

Повідомляється, що в Азовському морі знаходиться одне російське судно, також в Середземному – 4 кораблі армії РФ, з них ракетоносій, загальний залп 16 "калібрів".

Водночас лише за останній тиждень, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

Чорне море – 174 судна, з них 35 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

Азовське море – 171 корабель, зокрема 39 рухались з протоки Босфор.

"Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголошують в пресслужбі.