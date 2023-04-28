Ворог за добу вивів на бойове чергування у Чорне море 6 кораблів
Станом на 28 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні російська армія тримає 13 ворожих кораблів, з них, як і раніше три ракетоносії з 24 "калібрами"
Про це інформує командування Військово-Морських сил ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп становить до 24 ракет", – пише відомство.
Повідомляється, що в Азовському морі знаходиться одне російське судно, також в Середземному – 4 кораблі армії РФ, з них ракетоносій, загальний залп 16 "калібрів".
Водночас лише за останній тиждень, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- Чорне море – 174 судна, з них 35 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- Азовське море – 171 корабель, зокрема 39 рухались з протоки Босфор.
"Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголошують в пресслужбі.
- Нагадаємо, 27 квітня у Чорному морі корабельне угруповання росіян складало 7 одиниць.
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