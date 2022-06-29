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Головна війна з Росією Ворог загальмував на Сході, тому сіє хаос, обстрілюючи цивільні об'єкти, - радник міністра внутрішніх справ Смірнов
Ексклюзив

Ворог загальмував на Сході, тому сіє хаос, обстрілюючи цивільні об'єкти, - радник міністра внутрішніх справ Смірнов

29 червня, 2022 середа
16:41
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Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що ключова мета Путіна - це змусити Україну сісти за стіл переговорів

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни загальмували на Сході й не можуть взяти ті рубежі, які собі поставили. Вони хочуть посіяти хаос і страх серед населення, обстрілюючи цивільні об‘єкти, щоб люди почали нервувати та панікувати", - зауважив Смірнов.

Також радник міністра внутрішніх справ переконаний, що ні наша влада, ні наш народ не злякається ворога. Українці боляче сприймають обстріли міст.

"Під час Другої світової війни німецькі літаки обстрілювали Лондон з метою залякування, щоб люди не підтримували й не вступали у війну. Людей це ще більше дратувало і люди навпаки хотіли помститись агресору. Будемо робити все можливе, щоб захистити цивільні об‘єкти та людей. Це точно нас не зламає. Розуміємо, що все чого хоче досягнути Путін, щоб ми сіли за стіл переговорів", - підкреслив Смірнов.

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