"Ворог заліг навічно": ДПСУ повідомила про знищення ворожої піхоти, що приховано рухалась до позицій ЗСУ
Учора ввечері, 30 березня, бійці прикордонного підрозділу, що зараз боронить Україну в районі Мар’їнки, зірвали ворожу спробу прихованої атаки
Про це повідомляє ДПСУ.
"Прикордонники виявили ворожу піхоту, яка приховано просувалася в напрямку позиції бійців Збройних Сил України. Військовослужбовці Держприкордонслужби гостинно пригостили загарбників вогнем з автоматичних гранатометів і кулеметів. Після цього ворог заліг – навічно", - йдеться у повідомленні.
Також там зазначають, що за минулі 35 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог атакував згаданий прикордонний підрозділ майже сорок разів – артилерією, мінометами, піхотою, танками і авіацією.
"Проте прикордонники разом з побратимами з інших складових Сил оборони України мужньо тримають свої позиції та наносять потивнику значних втрат в живій силі, бронетехніці, а днями, навіть спромоглися збити безпілотник рашистів", - пишуть прикордонники.
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