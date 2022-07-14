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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог запускає у тил роботу п'ятої колони через дезертирів та родичів загиблих, - голова Ради резервістів сухопутних військ Тимочко
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Ворог запускає у тил роботу п'ятої колони через дезертирів та родичів загиблих, - голова Ради резервістів сухопутних військ Тимочко

14 липня, 2022 четвер
13:44
війна з Росією Іван Тимочко

Іван Тимочко, голова Ради резервістів командування сухопутних військ ЗСУ, зазначив, що противник веде гібридну війну й атакує українські підрозділи не тільки на фронті

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Особливо, коли зараз противник виснажився, він за даними своєї розвідки знає, які частини та підрозділи завдали їм численних втрат або стійко обороняли певні об'єкти, та зірвали стратегію російського наступу, і тоді ворог починає найбільше запускати роботу п'ятої колони у тилу. Противник веде гібридну війну й атакує українські підрозділи не тільки на фронті", - зауважив голова Ради резервістів командування сухопутних військ ЗСУ.

Іван Тимочко нагадав мемуари китайського полководця Сунь-Цзи, у яких йдеться про те, аби перемогти армію свого противника, посійте недовіру до їхнього командування.

"І тут п'ята колона запускається у дію; вони вишукують дезертирів, втираються у довіру членам сімей загиблих та зниклих безвісти, дають їм інформаційний супровід і починають нагнітати штучну ситуацію. Це все працює у руслі ворожої пропаганди. Якби ворог пробував залучати політиків чи відомих діячів, то по біографіях цих людей, ми швиденько б все зрозуміли. А людина, яка немає такої біографії за спиною, тому що  у кращому випадку була п'ять днів на передку, то тут її дуже легко розкрутити в інформаційному просторі", - пояснив голова Ради резервістів.

Тимочко додав, що професійна преса це все розуміє, тому ворог використовує соціальні мережі, які побудовані на емоційній складовій, а не на правдивості, відповідно, туди й робляться подібні інформаційні вкиди.

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