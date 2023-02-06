Ворог завдав 5 ракетних і 12 авіаударів та бив із РСЗВ: загинули мирні жителі, зруйновано оселі
З початку доби 6 лютого станом на 18:00 російські окупанти завдали 5 ракетних і 12 авіаційних ударів, а також 36 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільних об'єктах Херсона і Голої Пристані
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
"Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна на Харківщині.
На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка - на Луганщині.
На Лиманському напрямку росіяни стріляли по районах Тернів Донецької області та Площанки, Червонопопівки, Кремінної і Діброви на Луганщині.
На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з танків, мінометів і артилерії Спірне, Берестове, Білогорівку, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку та Озарянівку, на Авдіївському напрямку - Авдіївку, Первомайське, Невельське, Красногорівку, Георгіївку, Мар'їнку, Побєду і Новомихайлівку.
На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву і Нескучне Донецької області.
На Запорізькому напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли райони понад 15 населених пунктів, у тому числі Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Малу Токмачку і Степове Запорізької області та Великомихайлівку на Дніпропетровщині.
На Херсонському напрямку мінометних і артилерійських обстрілів зазнали райони 12 населених пунктів, зокрема, Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.
На окупованих територіях загарбники примушують брати паспорти РФ і агітують служити в окупаційній армії
"Противник продовжує заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в місті Кремінна Луганської області працівникам так званих "державних підприємств ЛНР", які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%", - повідомляє Генштаб ЗСУ.
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни посилюють фільтраційні заходи: так, для перевірок проукраїнського місцевого населення до Новотроїцького прибули співробітники ФСБ.
Крім того, на Херсонщині загарбники агітують молодь долучатися до російської армії: у школах Скадовського району створюють кадетські класи з посиленою військовою підготовкою та обіцяють, що випускників цих класів нібито призначатимуть на сержантські посади в разі вступу на контрактну військову службу.
ЗСУ вдарили по місцях зосередження окупантів і позиціях ЗРК
Авіація ЗСУ з початку доби завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів і 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Українські ракетники і артилеристи вразили 2 райони зосередження живої сили противника.
- Раніше Генштаб повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ станом на ранок 6 лютого ЗСУ знищили щонайменше 132 160 російських окупантів.
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