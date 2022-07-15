Ворог знову обстріляв Слов'янськ, є загиблі та поранені

Про це повідомляє керівник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Місто обстріляли із РСЗВ, кількість та стан поранених наразі уточнюється.

"Будь ласка, залишайтеся в укритті! Не виходьте на вулицю без нагальної потреби", - наголошує Вадим Лях.

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