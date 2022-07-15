Ворог знову обстріляв Слов'янськ, є загиблі та поранені
У п'ятницю, 15 липня, окупанти знову обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, одна людина загинула
Про це повідомляє керівник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Місто обстріляли із РСЗВ, кількість та стан поранених наразі уточнюється.
"Будь ласка, залишайтеся в укритті! Не виходьте на вулицю без нагальної потреби", - наголошує Вадим Лях.
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