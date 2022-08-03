Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".



"Ситуація на фронтах може розвиватись по-різному. Ми готуємось до різних сценаріїв і маємо надію, що до холодів зможемо просунутись вперед. Для цього звісно потрібно більше зброї. Проте ми віримо, що скоро зможемо вигнати окупантів з нашої землі", - пояснила Чашка.



Чашка наголосила, що в зимовий період дорогу буде важче вести бойові дії проти ЗСУ.



"Ми передбачаємо, що війна може затягнутись до холодів і активно до цього готуємось. Умови з дощами та холодами дещо ускладнюються. Проте умови ускладнюються не тільки для нас, а й для ворога. Їм буде ще складніше вести бойові дії в умовах холоду та дощу. Тобто ми до цього матеріально та психологічно готові", - додала вона.





2 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська мають частковий успіх на напрямках Відродження - Кодема і Донецьк - Піски