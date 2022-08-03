Ворогу буде важче вести бойові дії в зимовий період, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка
Заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Марія Чашка переконана, що росіянам буде важче вести бойові дії проти ЗСУ в зимовий період
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на фронтах може розвиватись по-різному. Ми готуємось до різних сценаріїв і маємо надію, що до холодів зможемо просунутись вперед. Для цього звісно потрібно більше зброї. Проте ми віримо, що скоро зможемо вигнати окупантів з нашої землі", - пояснила Чашка.
Чашка наголосила, що в зимовий період дорогу буде важче вести бойові дії проти ЗСУ.
"Ми передбачаємо, що війна може затягнутись до холодів і активно до цього готуємось. Умови з дощами та холодами дещо ускладнюються. Проте умови ускладнюються не тільки для нас, а й для ворога. Їм буде ще складніше вести бойові дії в умовах холоду та дощу. Тобто ми до цього матеріально та психологічно готові", - додала вона.
- 2 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська мають частковий успіх на напрямках Відродження - Кодема і Донецьк - Піски
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.62
Купівля 38.62Продаж 39.69
-
EUR
Купівля 38.94Продаж 40.28
- Актуальне
- Важливе