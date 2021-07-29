Воротар, якого погнав "Шахтар", спрогнозував перемогу "Динамо" в УПЛ

Про це повідомляє Meta Ratings.



Кудрик, який грає за "Маріуполь", вважає, що під керівництвом Мірчі Луческу "Динамо" знає, що робити на футбольному полі.



"Вважаю, що "Динамо" виграє УПЛ. Мені здається, що "Динамо" при Луческу команда більш зіграна, знають, що робити на футбольному полі. Вони показують хороший футбол, мені подобається. Нічого не можу сказати про Де Дзербі, тому що бачив тільки один матч проти "Інгульця", - сказав воротар.



Олег Кудрик є вихованцем "Шахтаря", народився у Львові. Сезон 2019/20 провів в оренді у "Карпатах". У жовті 2020-го року вільним агентом покинув донецький клуб і перейшов у "Маріуполь".

Нагадаємо, 28 липня "Динамо" підписало контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону в УПЛ Владиславом Кулачем з "Ворскли". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb