Про це передає у ранковому зведенні 18 листопада Генштаб ЗСУ.

Противник також постійно веде повітряну розвідку.

Проте за минулу добу, 17 листопада, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом минулої доби від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області; Вільнянськ Запорізької області; Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині; Очаків Миколаївської області та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Горки, Середина-Буда, Українське і Фотовиж на Сумщині

– з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Горки, Середина-Буда, Українське і Фотовиж на Сумщині на Слобожанському напрямку – з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Осинове, Стариця і Хатнє Харківської області

– з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Осинове, Стариця і Хатнє Харківської області на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка на Харківщині; Греківка, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області та Колодязі на Донеччині

– з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка на Харківщині; Греківка, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області та Колодязі на Донеччині на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області

– з танків та артилерії по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Богоявленка, Времівка та Вугледар Донецької області

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Богоявленка, Времівка та Вугледар Донецької області на Запорізькому напрямку – з мінометів по районах Залізничного, Малих Щербаків та Щербаків Запорізької області;

– з мінометів по районах Залізничного, Малих Щербаків та Щербаків Запорізької області; на Херсонському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка на Херсонщині

Нагадаємо, протягом 17 листопада українські Сили оборони збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 безпілотників.

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