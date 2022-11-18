Про це пише Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 листопада.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інших важливих об’єкти окупантів.

"За минулу добу Сили оборони України збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БПЛА "Шахед-136", - додали у Генштабі.

17 листопада через нічні обстріли Нікополя понад 40 тис. родин залишилися без води, ще 6 тис. - без електроенергії, у місті пошкоджено 20 будинків, більш як 10 господарських споруд, приміщення коледжу, газогін та лінії електропередачі.

Уранці 17 листопада війська РФ обстріляли Дніпро, влада інформувала про кілька ударів по інфраструктурі. Також ворожі війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області.

Своєю чергою над столицею України ППО збила чотири ракети та п'ять БПЛА Shahed, два з яких - над Київським водосховищем. На Київщині також працювала ППО.

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