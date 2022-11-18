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За добу українське військо збило 6 ракет та 5 "шахедів"

18 листопада, 2022 п'ятниця
07:54
війна з Росією На фото: система ППО

Протягом 17 листопада українські Сили оборони збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 безпілотників

Про це пише Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 листопада.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інших важливих об’єкти окупантів.

"За минулу добу Сили оборони України збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БПЛА "Шахед-136", - додали у Генштабі.

  • 17 листопада через нічні обстріли Нікополя понад 40 тис. родин залишилися без води, ще 6 тис. - без електроенергії, у місті пошкоджено 20 будинків, більш як 10 господарських споруд, приміщення коледжу, газогін та лінії електропередачі. 
  • Уранці 17 листопада війська РФ обстріляли Дніпро, влада інформувала про кілька ударів по інфраструктурі. Також ворожі війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області.
  • Своєю чергою над столицею України ППО збила чотири ракети та п'ять БПЛА Shahed, два з яких - над Київським водосховищем. На Київщині також працювала ППО.

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