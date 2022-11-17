Над Києвом збили дві крилаті ракети та два "Шахеди" над Київським водосховищем
Вранці 17 листопада над столицею України ППО збила дві ракети, також збито два БПЛА "Shahed"
Про це повідомили у Київській ОВА.
"Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Київська міська військова адміністрація повідомила в телеграм, що також було збито два БПЛА "Shahed".
"Над Київським водосховищем збито два БПЛА "Shahed", - йдеться в повідомленні.
Даних по жертвам та руйнуванням немає, інформація уточнюється.
- Станом на 09:10 17 листопада в Україні була оголошена повітряна тривога в усіх областях, окрім окупованого Криму. Повідомлялося про роботу ППО в Київській області, а також вороже влучання по інфраструктурі Одещини.
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