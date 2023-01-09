Ворожі війська вранці обстріляли одну з громад Сумщини
Вранці 9 січня в Есманьській громаді зафіксовано 6 прильотів із російської артилерії
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Після 7 години ранку 9 січня обстріляли Есманьську громаду із артилерії, 6 прильотів. Обійшлося без постраждалих", - написав він.
За словами Живицького, після 21:00 8 січня росіяни обстріляли Середино-Будську громаду зі ствольної артилерії (20 прильотів) та САУ (20 прильотів).
Близько опівночі ударів зазнала Зноб-Новгородська громада. Було 17 прильотів із ворожих САУ.
- У суботу, 7 січня, російські терористи обстрілювали Сумську область. Вони відкривали вогонь з кулемета (16 черг) в напрямку Шалигинської громади. А на Великописарівську громаду ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя.
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